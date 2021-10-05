Российские полицейские подрались из-за отпуска

Сотрудники полиции в российском городе Агидель Республики Башкирия подрались из-за того, что не смогли договориться насчет дат выхода в отпуск. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, конфликт произошел между двумя старшими лейтенантами ГИБДД. Полицейские хотели пойти в отпуск в одно и то же время, но никто из них не хотел уступать другому. В ходе спора инспектор Аплекаев несколько раз ударил по лицу инспектора Абдрафикова, после чего кинул на стол удостоверение и жетон. После этого Аплекаев подал рапорт на увольнение и ушел.

На данный момент зачинщик конфликта не выходит на связь, его местонахождение неизвестно. У его коллеги диагностировали ссадины и гематомы. Проводится служебная проверка.

В сентябре солдат контрактной службы, прибывший из Республики Алтай, устроил драку с военными полицейскими в Южно-Сахалинске. Военнослужащий 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го Армейского корпуса выразил несогласие с замечанием, которое ему сделали полицейские. Конфликт перерос в потасовку, потерпевшие — сержант и ефрейтор получили ушибы.