Драка украинских полицейских с голым хулиганом попала на видео

В Харьковской области полицейские устроили драку с голым местным жителем. Об этом пишет портал «Страна.ua».

Сообщается, что накануне жители Волчанского района пожаловались в полицию на нарушение общественного порядка. Прибыв на место, правоохранители столкнулись с неадекватным обнаженным мужчиной.

На видео попала попытка его задержания силовиками. Злоумышленник оказал сопротивление полицейским, один из которых безуспешно применил против хулигана газовый баллончик и вынужден был отступить. Отбегая, он споткнулся и получил пинок от нарушителя порядка.

В 2017 году в Киеве полицейские прибыли на вызов о бомбе в мусорном баке. В контейнере с отходами они обнаружили голого мужчину. Правоохранители отметили его неадекватное поведение и предположили, что он был под воздействием наркотических веществ. «Каждый кайфует, как может», — заявил мужчина сотрудникам правопорядка.