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23:52, 11 ноября 2023Мир

Самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря

Пентагон: самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря 10 ноября

Фото: Unsplash.com

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США потерпел крушение в водах Средиземного моря 10 ноября, причины инцидента устанавливаются. Об этом сообщили в европейском командовании Соединенных Штатов (USEUCOM), передает РИА Новости.

Американское воздушное судно проводило учение в восточной части Средиземноморья и потерпело аварию и упало, отметили в подразделении Пентагона.

Командование не раскрыло информацию о самолете, членах экипажа или пострадавших. Уточняется, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы-повстанцы с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский беспилотник MQ9. Позднее в Пентагоне признали это.

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      Марина Совина
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