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11:49, 11 ноября 2023Мир

Стало известно о положении армии Израиля в Газе

Tasnim: ЦАХАЛ остановили в районе медцентра «Аш-Шифа» в Газе

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В ходе ожесточенных боев с палестинскими силами израильские военные были остановлены в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По данным СМИ, бойцы палестинских формирований оказали ожесточенное сопротивление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) более чем на пяти направлениях в Газе. Отмечается, что ими была сформирована «мощная линия обороны», остановившая продвижение израильских сил к медцентру «Аш-Шифа», а отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду. Кроме того, по информации агентства, были уничтожены несколько израильских танков.

Ранее в ЦАХАЛ сообщали о взятии под контроль опорных пунктов радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

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      Виктория Кондратьева
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