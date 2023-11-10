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23:49, 10 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ установил контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о взятии под контроль опорных пунктов радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале.

По данным израильской армии, солдаты за дни боев уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами ХАМАС.

Ранее стало известно, что Израиль обстрелял машину скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в секторе Газа. Уточняется, что один из медиков получил огнестрельное ранение в плечо и осколочное ранение в голову, а другой был ранен в ногу.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

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      Юлия Мискевич
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