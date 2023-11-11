Стало известно о возможном увольнении глава МВД Британии

Evening Standard: главу МВД Британии могут уволить из-за критики полиции

Главу британского МВД Суэллу Браверман могут уволить в ближайшие дни из-за критики действий полиции на пропалестинских демонстрациях. Об этом пишет газета Evening Standard со ссылкой на члена британского парламента от консервативной партии.

«Суэлла Браверман, вероятно, будет уволена в течение нескольких дней»,— подчеркнуло издание.

31 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Глава минобороны также пообещал премьеру и правительству постоянную поддержку в связи с уходом с поста. Министр заявил, что не будет баллотироваться в следующий раз. По его словам, он занимается политикой в шотландском парламенте уже 24 года.

