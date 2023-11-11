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14:17, 11 ноября 2023Россия

В Минобороны заявили об ударе по ВСУ в районе Новомихайловки

МО РФ: российские войска ударили по подразделениям ВСУ в районе Новомихайловки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На южнодонецком направлении подразделения группировки российских войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли удар по скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки украинская армия потеряла около 140 бойцов и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены переданные ВСУ американская самоходная артиллерийская установка (САУ) М119 Paladin, две польские САУ Krab, две британские гаубицы FH70, четыре американские артиллерийские системы М777, а также гаубица «МСТА-Б».

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные нанесли ВСУ комплексное огневое поражение на херсонском направлении, уничтожив танк, три автомобиля и одну гаубицу.

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      Алевтина Запольская
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