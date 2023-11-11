ВС России нанесли комплексное огневое поражение ВСУ в Херсонской области

В МО РФ сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ на херсонском направлении

Российские военные нанесли комплексное огневое поражение Вооруженным силам Украины на херсонском направлении. О ситуации на данном направлении сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удар был осуществлен в районе населенных пунктов Антоновка и Шляховое в Херсонской области. В результате уничтожено до 60 украинских военнослужащих, танк, три автомобиля и гаубица «МСТА-Б».

Ранее также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников. Дроны были сбиты, в частности, в районах Сватово и Кременной в Луганской народной республике.

Кроме того, в районе города Запорожье был ликвидрован украинский истребитель МиГ-29.