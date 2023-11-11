Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:50, 11 ноября 2023Россия

В России медведь напал на двух рабочих

В Якутии госпитализировали двух мужчин, пострадавших от нападения медведя

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

В Якутии медведь напал на двух рабочих. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

Мужчины были госпитализированы «со скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей».

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), пострадавшими являются рабочие Чаяндинского месторождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В ведомстве сообщили, что после интенсивной терапии состояние рабочих стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что на курильском острове Кунашир заметили двухцветного медведя. На фотографиях видно, что хищник наполовину бурый, наполовину — белый. Группа туристов встретила медведя по дороге из Головнино. Почему у него такой окрас — неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Коломне раздался взрыв. Что известно о сбитом беспилотнике ВСУ над оборонным предприятием под Москвой?

      Эпидемиолог дал россиянам совет по вакцинации против COVID

      Россиянин познакомился с девушкой в приложении и потерял деньги

      В минфине США прокомментировали прогноз рейтинга Moody's

      В Германии жестко ответили на политику Зеленского в отношении Запада

      В России медведь напал на двух рабочих

      Кристина Асмус рассказала о жестокой травле после выхода фильма «Текст»

      В Генпрокуратуре раскрыли ущерб России от экономических преступлений

      Атомоход «Князь Пожарский» спустят на воду в декабре

      Последняя песня The Beatles возглавила музыкальный хит-парад Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости