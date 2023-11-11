Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:43, 11 ноября 2023Силовые структуры

В Рязани после схода грузового состава объявили план «Перехват»

Mash: после схода грузового состава с рельсов в Рязани объявлен план «Перехват»
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Рязани после схода грузового состава с рельсов начали розыск возможных организаторов и объявили в городе план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Рязанской области рано утром в субботу, 11 ноября, с рельсов в результате взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на перегоне Рыбное — Блокпост. Помощник машиниста получил незначительные травмы. Состав перевозил минеральные удобрения, однако, по словам властей, угрозы экологии вследствие аварии не наблюдается.

Предположительно, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц. Полиция в рамках плана «Перехват» разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют пути на предмет наличия взрывных устройств в других местах.

«Перехват» — это план, согласно которому действуют сотрудники МВД при розыске транспортных средств, которые могут быть связаны с тяжкими преступлениями или терактами.

Похожий случай произошел в мае текущего года в Крыму. Взрыв прогремел на железной дороге утром 18 мая в районе села Чистенькое рядом с Симферополем. Причиной ЧП стало срабатывание взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      По Киеву прокатилась серия взрывов. На Украине рассказали о первом за 52 дня ракетном ударе по столице

      В лифте подмосковной многоэтажки сосед-педофил надругался над 8-летней девочкой

      Миллер заявил о поступлении газа из России в якобы отказавшиеся от него страны

      Раскрыты используемые Украиной для атак по территории России типы беспилотников

      Стас Пьеха раскрыл реальные стороны российских звезд

      Тейлор Свифт побила рекорд по номинациям на премию «Грэмми»

      Журова объяснила затягивание дела Валиевой

      Стало известно об ударе беспилотника по американской базе в Ираке

      В Германии заявили об опасности российских дронов «Ланцет»

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости