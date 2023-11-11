В Рязани после схода грузового состава объявили план «Перехват»

Mash: после схода грузового состава с рельсов в Рязани объявлен план «Перехват»

В Рязани после схода грузового состава с рельсов начали розыск возможных организаторов и объявили в городе план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Рязанской области рано утром в субботу, 11 ноября, с рельсов в результате взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на перегоне Рыбное — Блокпост. Помощник машиниста получил незначительные травмы. Состав перевозил минеральные удобрения, однако, по словам властей, угрозы экологии вследствие аварии не наблюдается.

Предположительно, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц. Полиция в рамках плана «Перехват» разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют пути на предмет наличия взрывных устройств в других местах.

«Перехват» — это план, согласно которому действуют сотрудники МВД при розыске транспортных средств, которые могут быть связаны с тяжкими преступлениями или терактами.

Похожий случай произошел в мае текущего года в Крыму. Взрыв прогремел на железной дороге утром 18 мая в районе села Чистенькое рядом с Симферополем. Причиной ЧП стало срабатывание взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном.