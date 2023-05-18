Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 18 мая 2023Силовые структуры

В Крыму семь вагонов сошли с рельсов после взрыва. Что известно о диверсии на железной дороге?

В Крыму семь вагонов сошли с рельсов после взрыва на железной дороге

Фото: SAWITRE INTAYAM / Shutterstock / Fotodom

В Крыму произошел взрыв на железной дороге — он прогремел около 7:45 в четверг, 18 мая, в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен даже в соседних селах.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стало срабатывание взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном. Известно, что оно сработало во время движения грузового поезда: удар пришелся на начало состава, впоследствии семь вагонов с зерном сошли с рельсов, пять из них перевернулись.

В результате диверсии оказалось повреждено 50 метров железнодорожного полотна. Также образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной около двух метров.

В Крыму приостановили движение поездов

В настоящее время железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем приостановлено. Пассажиров поездов пересаживают на автобусы. По словам главы региона Сергея Аксенова, в результате ЧП никто не пострадал.

Я держу ситуацию на личном контроле.

Глава Крыма Сергей Аксенов

На место инцидента, где работают экстренные службы, выехал заместитель председателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Окрестности и железнодорожные пути также обследуют саперы на предмет обнаружения других взрывных устройств. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению железнодорожного полотна.

Правоохранительные органы ищут подозреваемых

По данным Крымской железной дороги (КЖД), сход грузового поезда в районе села Чистенькое произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Очевидцы рассказали, что незадолго до взрыва заметили у железной дороги подозрительного мужчину.

Он осматривал рельсы в том самом месте, где случился взрыв, а после скрылся в ближайшем лесу. Описание подозреваемого передано полицейским, они начали поиски. Удалось ли допросить машиниста поезда, пока неизвестно: после взрыва он находится в шоковом состоянии.

Правоохранители предполагают, что диверсантов было несколько.

12 мая сообщалось, что на участке железной дороги между Севастополем и Симферополем была обнаружена их засада, откуда они следили за движением поездов. Укрытие было обустроено из полиэтилена от дождя, картона и одеяла. Оттуда, как предполагается, диверсанты следили за переброской военных грузов. Полиция собрала улики с места засады.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Крыму семь вагонов сошли с рельсов после взрыва. Что известно о диверсии на железной дороге?
Стали известны новые подробности подрыва железной дороги в Крыму
В Германии заявили о контроле 99 процентов Артемовска российскими войсками
УАЗ опроверг информацию о забастовке на своем заводе
Стало известно о 12 пострадавших при обстреле ВСУ приграничного региона России
Пять вагонов с зерном сошли с железной дороги в Крыму
Сошедшие с рельсов в результате взрыва в Крыму вагоны с зерном попали на видео
В России памятную доску погибшему участнику СВО завесили шторой ради ярмарки
Слишком сексуальную 53-летнюю женщину забанили в приложении для свиданий
Страны G7 и ЕС поспорили из-за риторики в адрес Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.