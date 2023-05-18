В Крыму семь вагонов сошли с рельсов после взрыва. Что известно о диверсии на железной дороге?

В Крыму семь вагонов сошли с рельсов после взрыва на железной дороге

В Крыму произошел взрыв на железной дороге — он прогремел около 7:45 в четверг, 18 мая, в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем. По словам очевидцев, звук взрыва был слышен даже в соседних селах.

Согласно предварительным данным, причиной ЧП стало срабатывание взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном. Известно, что оно сработало во время движения грузового поезда: удар пришелся на начало состава, впоследствии семь вагонов с зерном сошли с рельсов, пять из них перевернулись.

В результате диверсии оказалось повреждено 50 метров железнодорожного полотна. Также образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной около двух метров.

В Крыму приостановили движение поездов

В настоящее время железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем приостановлено. Пассажиров поездов пересаживают на автобусы. По словам главы региона Сергея Аксенова, в результате ЧП никто не пострадал.

Я держу ситуацию на личном контроле. Глава Крыма Сергей Аксенов

На место инцидента, где работают экстренные службы, выехал заместитель председателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Окрестности и железнодорожные пути также обследуют саперы на предмет обнаружения других взрывных устройств. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению железнодорожного полотна.

Правоохранительные органы ищут подозреваемых

По данным Крымской железной дороги (КЖД), сход грузового поезда в районе села Чистенькое произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Очевидцы рассказали, что незадолго до взрыва заметили у железной дороги подозрительного мужчину.

Он осматривал рельсы в том самом месте, где случился взрыв, а после скрылся в ближайшем лесу. Описание подозреваемого передано полицейским, они начали поиски. Удалось ли допросить машиниста поезда, пока неизвестно: после взрыва он находится в шоковом состоянии.

Правоохранители предполагают, что диверсантов было несколько.

12 мая сообщалось, что на участке железной дороги между Севастополем и Симферополем была обнаружена их засада, откуда они следили за движением поездов. Укрытие было обустроено из полиэтилена от дождя, картона и одеяла. Оттуда, как предполагается, диверсанты следили за переброской военных грузов. Полиция собрала улики с места засады.