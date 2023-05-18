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10:30, 18 мая 2023Россия

Власти Крыма сообщили о начале восстановительных работ после взрыва

Аксенов заявил о начале восстановительных работ на перегоне Симферополь — Севастополь

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Работы по восстановлению железнодорожного сообщения на перегоне СимферопольСевастополь уже ведутся. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Движение электропоездов на этом участке приостановлено — сошли с рельсов вагоны товарного состава. «Службы разбираются сейчас в причинах, заключение по окончании расследования даст управление ФСБ о причинах происшедшего. Идут работы по восстановлению движения и товарных составов, и пассажирских», — сказал Аксенов.

Он добавил, что на месте находятся вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко и министр транспорта региона Николай Лукашенко.

Ранее 18 мая стало известно, что в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. ЧП случилось около 8:20 утра рядом с Бахчисараем. Данным о пострадавших не поступало.

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Евгения Куликова
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