Mash: СВУ могли заложить под железнодорожные пути около села Чистенькое в Симферополе

Стали известны подробности взрыва на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, предполагается, что неизвестный заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) под железнодорожные пути около села Чистенькое рядом с Симферополем. Взрыв произошел в начале состава. Уточняется, что в результате было повреждено 50 метров полотна, а диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.

Свидетели взрыва рассказали, что звуки были слышны в соседних селах.

Ранее 18 мая стало известно, что в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. Пять вагонов с зерном сошли с путей. ЧП случилось около 8:20 утра рядом с Бахчисараем. О пострадавших не сообщалось.