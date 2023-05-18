Раскрыты подробности о подозреваемом в подрыве железнодорожного полотна в Крыму

Shot: до взрыва у железнодорожного полотна в Крыму видели подозрительного мужчину

В Крыму сотрудники российских правоохранительных органов ведут розыск подозреваемого в подрыве железнодорожного полотна. Подробности в четверг, 18 мая, сообщает Telegram канал Shot.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что сход грузового состава произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Незадолго до ЧП местные заметили возле путей подозрительного мужчину. Неизвестный осматривал рельсы в том самом месте, где случился взрыв, а после скрылся в ближайшем лесу.

Взрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма произошел 18 мая около 8:20 утра. В результате ЧП с рельс сошли пять вагонов с зерном. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.

Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что в результате ЧП никто не пострадал.