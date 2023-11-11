ВСУ обстреляли российский приграничный город

Гладков: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередач», — написал он.

По данным губернатора, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области, обстрел велся из 122-мм гаубицы.

Атака длилась около получаса по таможенно-логистическому терминалу в селе Козино Рыльского района примерно в километре от границы российского региона с Украиной.