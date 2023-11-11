ВСУ атаковали таможенный пост в российском регионе

ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области из 122-мм гаубицы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области, обстрел велся из 122-мм гаубицы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Атака велась накануне около получаса по таможенно-логистическому терминалу в селе Козино Рыльского района примерно в километре от границы российского региона с Украиной.

Всего было выпущено шесть снарядов. Целью, предположительно, был один из складов временного хранения таможни. Атака завершилась безрезультатно. Разрушений и пострадавших нет.

В ночь на 11 ноября Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской и Московской областей. Глава Смоленской области Василий Анохин рассказал, что на месте падения беспилотника пострадавших нет.