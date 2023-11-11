Губернатор Смоленской области прокомментировал падение БПЛА

Глава Смоленской области Анохин: пострадавших после падения БПЛА нет

Глава Смоленской области Василий Анохин рассказал, что на месте падения беспилотника пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности», — прокомментировал губернатор.

В ночь на 11 ноября система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией двух регионов — Смоленской и Московской областей.

Как уточнили в военном ведомстве, попытка Киева совершить террористическую атаку на территории России была пресечена в пятницу, 10 ноября, около 23.00 по московскому времени.