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07:25, 11 ноября 2023Россия

Губернатор Смоленской области прокомментировал падение БПЛА

Глава Смоленской области Анохин: пострадавших после падения БПЛА нет
Василий Анохин

Василий Анохин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Смоленской области Василий Анохин рассказал, что на месте падения беспилотника пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности», — прокомментировал губернатор.

В ночь на 11 ноября система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией двух регионов — Смоленской и Московской областей.

Как уточнили в военном ведомстве, попытка Киева совершить террористическую атаку на территории России была пресечена в пятницу, 10 ноября, около 23.00 по московскому времени.

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      Юлия Мискевич
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