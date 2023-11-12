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18:01, 12 ноября 2023Ценности

102-летняя бабушка блогерши раскрыла секреты своей привлекательности

Фото: @taygusta / Tiktok

Бабушка зрелого возраста блогерши Тэй (фамилия неизвестна) раскрыла секреты своей привлекательности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

На размещенных кадрах 102-летняя родственница юзерши с никнеймом taygusta рассказала, что сохранить свой внешний вид ей помогает сок. По ее словам, в состав продукта входят такие ингредиенты, как алоэ вера, капуста, сельдерей, имбирь, петрушка и вода. При этом женщина подчеркнула, что пьет данное средство каждое утро.

Помимо этого, бабушка инфлюэнсерши также призналась, что сохранять долголетие ей помогает здоровое питание. «Это мой секрет!» — заявила она.

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Зрители оценили рекомендацию женщины в комментариях под постом. «Не могу дождаться, чтобы попробовать это! Спасибо, бабушка», «Теперь я знаю, что куплю на следующей неделе», «Я могу только надеяться, что стану такой же милой, когда буду в ее возрасте», — признались они.

В октябре 71-летняя супермодель раскрыла секрет красоты. Известно, что знаменитость стала первой темнокожей манекенщицей, появившейся на обложке журнала Vogue. При этом 71-летняя звезда отметила, что сохранить стройную фигуру и моложавую внешность до настоящего момента ей помогли занятия пилатесом.

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      Екатерина Ештокина
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