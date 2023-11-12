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01:22, 12 ноября 2023Мир

Арабские и исламские страны высказались о будущем сектора Газа

Арабские страны выступили против отделения Газы от Западного берега реки Иордан
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Brian Snyder / Reuters

Лидеры арабских и мусульманских стран выступили против отделения сектора Газа от Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в решении арабо-исламского саммита, пишет РИА Новости.

Страны указали на необходимость включения этих территорий вместе с Восточным Иерусалимом в состав независимого палестинского государства. «Ближайшее будущее сектора Газа должно быть связано со всеобъемлющим решением, которое включает единство земель сектора Газа и Западного берега в рамках независимого, свободного, обладающего суверенитетом государства», — высказались делегации.

Они уточнили, что столицей палестинского государства должен стать Восточный Иерусалим в границах по состоянию на июнь 1967 года.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела ХАМАС перешли в наступление. Израильская армия начала военную операцию в секторе Газа.

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