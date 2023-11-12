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18:47, 12 ноября 2023Культура

Гребенщиков заявил о невозможности выступить с концертами в России

Гребенщиков заявил, что не может вернуться в РФ из-за невозможности выступать

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рок-музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что не возвращается в Россию из-за невозможности выступить в стране с концертами. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes.

«Концерты мне играть никто не даст», — отметил Гребенщиков. Музыкант напомнил, что открыто высказался относительно специальной военной операции. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что меня ждет», — сказал он.

Гребенщиков отметил, что в России у него осталась масса друзей и огромное количество людей, для которых он пел и продолжает петь, но в данный момент физически разлучен с ними.

«Я не считаю, что я покинул Россию или уехал из нее, просто в данный момент моя квартира находится вот там-то», — пояснил артист.

9 ноября стало известно, что Гребенщиков решил прекратить предпринимательскую деятельность в России. У него было несколько компаний, однако их ликвидировала ФНС — осталось одно ИП, и музыкант решил закрыть и его. Однако пока ему не удается избавиться от последнего бизнеса из-за долга в пять тысяч рублей.

На данный момент Гребенщиков и его жена живут в Лондоне. Он раскритиковал власти России после начала спецоперации на Украине, а также организовал концерт для сбора финансовой помощи Киеву.

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      Сергей Истомин
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