Гребенщиков решил закрыть ИП в России

Гребенщиков решил прекратить предпринимательскую деятельность в России

Рок-музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решил прекратить предпринимательскую деятельность в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у артиста было несколько компаний на родине, которые были ликвидированы ФНС. Оставалось только одно ИП. Гребенщиков принял решение закрыть его, подав заявление о ликвидации несколькими днями ранее. Как отмечает источник, пока музыканту не удается избавиться от последнего бизнеса в России из-за долга в размере 5 тысяч рублей.

Известно, что Гребенщиков уехал из России после начала спецоперации на Украине. Артист выступил с критикой в адрес российских властей, а также организовал концерт для сбора финансовой помощи Киеву, после чего Минюст внес его в список иностранных агентов. На данный момент артист с женой проживает в Лондоне.

Ранее основатель группы «Аквариум» ответил на слухи о переезде в Израиль.