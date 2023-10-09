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19:29, 9 октября 2023Культура

Борис Гребенщиков ответил на слухи о переезде в Израиль

Основатель «Аквариума» Борис Гребенщиков опроверг слухи о переезде в Израиль

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Российский рок-музыкант, основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опроверг слухи о переезде в Израиль. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Daily Storm.

Корреспондент спросил 69-летнего артиста о происходящем в Израиле на фоне последних событий. Гребенщиков ответил, что ничего об этом не знает, так как не живет и никогда не жил в этой стране.

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Известно, что Гребенщиков уехал из России после начала спецоперации на Украине. На данный момент они с женой проживают в Лондоне.

Ранее сообщалось, что сына российского актера Максима Виторгана, 23-летнего Даниила Виторгана, могут призвать в армию Израиля. Отмечалось, что родственник артиста служил в рядах Российской армии и поступил во ВГИК, однако он не стал обучаться в учреждении, так как вместе с семьей переехал в Израиль. Там Даниил год служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и демобилизовался месяц назад.

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    Сергей Равин
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