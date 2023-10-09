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14:40, 9 октября 2023Культура

Стало известно о возможном призыве сына Максима Виторгана в армию Израиля

Shot: 23-летнего сына актера Максима Виторгана могут призвать в армию Израиля

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сына российского актера Максима Виторгана, 23-летнего Даниила Виторгана, могут призвать в армию Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, родственник артиста до начала специальной военной операции на Украине (СВО) год отслужил в рядах Российской армии и поступил во ВГИК. Однако не стал обучаться в учреждении, так как вместе с семьей перебрался в Израиль. Там Даниил год служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и смог демобилизоваться месяц назад. Известно, что по закону страны через год после прохождения службы иностранцы могут ускоренно получить израильское гражданство.

Сообщается, что из-за того, что сын актера совсем недавно завершил срочную службу, есть вероятность, что он окажется в списке резервистов, которые будут отправлены на войну.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на то, что не может уговорить свою мать покинуть Израиль после начала боевых действий в стране.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

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    Анастасия Астахова
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