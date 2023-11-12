Жена украинского военного пожаловалась на коррупцию в ВСУ

Жена военного Ивчука с Украины пожаловалась на коррупцию в бригаде ВСУ

Жена украинского военного Татьяна Ивчук из Бородянки пожаловалась на коррупцию в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Она записала видео о ситуации, ролики опубликовало агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Женщина рассказала о коррупции руководства 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Она заявила, что существует прейскурант, по которому солдаты должны платить командирам.

Так, Ивчук, муж которой числится пропавшим без вести, заявила, что за невыход на боевое задание военные должны заплатить от 30 тысяч до 70 тысяч гривен (от 76 тысяч до 178 тысяч рублей). Чтобы получить 10-дневный отпуск, военным придется отдать 20 тысяч гривен (около 51 тысячи рублей), а за эвакуацию с поля боя — 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей).

Женщина добавила, что для получения одного «рожка» (обоймы) для автомата надо заплатить от 750 до 1000 гривен (от 1,9 тысячи до 2,5 тысячи рублей).

Ивчук также утверждает, что военных унижают морально и физически, называют их «мясом» и «расходниками», «нулем без палочки», говорят, что они никому не нужны и никто не будет их искать. Она заявила, что доказательства переданы в Службу безопасности, Государственное бюро расследований и прокуратуру Украины.

Ранее трансгендер Сара Эштон-Чирилло, отстраненная от должности спикера ВСУ, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сообщила, что на Украине серьезные проблемы с коррупцией. Она заявила, что любой, кто был готов «серьезно взглянуть на ситуацию», понимает это.