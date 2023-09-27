Уволенная с поста спикера ВСУ трансгендер высказалась о коррупции на Украине

Экс-спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила о проблемах с коррупцией на Украине

Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, отстраненная от должности спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ), в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявила, что на Украине серьезные проблемы с коррупцией. Также она предположила, что украинский конфликт может растянуться на десятилетия. Запись беседы доступна во «ВКонтакте».

Кузнецов и Столяров позвонили экс-спикеру ВСУ, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В разговоре пранкеры подчеркнули, что украинские чиновники пытаются заработать на поставляемых стране технике и оборудовании. «Да, сэр. Любой, кто готов бы серьезно взглянуть на ситуацию, понимает, что у нас есть серьезные проблемы», — согласилась Эштон-Чирилло.

Также она высказала мнение, что в том случае, если эта ситуация не изменится, конфликт между Россией и Украиной «растянется на 30 лет».

Об отстранении Сары Эштон-Чирилло от должности спикера ВСУ стало известно 20 сентября. Согласно сообщению Сил территориальной обороны Украины, в отношении трансгендера было инициировано служебное расследование. Также уточняется, что украинское командование не одобрило некоторые заявления спикера. Предположительно, речь шла о заявлениях Эштон-Чирилло о расправе над пророссийскими журналистами.