Эрдоган призвал ХАМАС и Израиль к переговорам

Президент Турции Эрдоган: Израиль и ХАМАС должны провести переговоры

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС должны принять участие в мирной конференции и провести переговоры, которые станут основанием для прекращения войны. К этому призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Türk.

«Наш МИД работает в этом направлении. Будем надеяться, что это выведет стороны на иную почву. Конечно, мы с самого начала говорили, что при справедливом мире не бывает проигравших.(...) Не может быть более благоприятной основы для мира, чем встреча, на которой присутствуют все действующие лица региона, в том числе воющие стороны», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также выразил сожаление в связи с тем, что палестинцы не могут вернуться на север сектора Газа. По его словам, важно соблюдение режима прекращения огня. Для достижения целей необходимо вести переговоры с Египтом, странами Персидского залива, а также влиять на США для того, чтобы Штаты, в свою очередь, повлияли на Израиль.

Президент Турции указал, что солидарность стран региона важна, чтобы «помочь братьям в Газе и залечить их раны». По его словам, работать придется над многими целями от восстановления инфраструктуры до возобновления жизни в превратившихся в руины поселениях.

Ранее Эрдоган заявил о неработоспособности ООН. По его словам, Совет Безопасности организации не может добиться никаких результатов. Он также назвал проявлением трусости позицию стран Запада по ситуации в секторе Газа, указав, что «никто и слова не произнес».