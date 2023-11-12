Эрдоган: ООН неработоспособна, а Совбез не может добиться никаких результатов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неработоспособности ООН. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.

Турецкий лидер добавил, что Совбез также не может добиться никаких результатов.

«Организация Объединенных Наций должна быть пересмотрена, ее несправедливая структура должна быть изменена, и она должна получить функциональную и даже сдерживающую структуру с санкционной силой», — сказал Эрдоган, отметив, что таким образом удастся предотвратить распад и исчезновение ООН.

Ранее в ноябре Эрдоган заявил о трусости и бессовестности Запада из-за позиции по Газе. Он сопоставил реакцию Запада на текущую катастрофу в Палестине с реакцией на нападение на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в 2015 году.