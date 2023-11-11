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15:30, 11 ноября 2023Мир

Эрдоган заявил о трусости и бессовестности Запада из-за позиции по Газе

Эрдоган назвал позицию Запада по сектору Газа трусостью и бессовестностью

Фото: Majdi Fathi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позицию западных стран по ситуации в секторе Газа проявлением трусости и бессовестности. Его слова на саммите лидеров арабских и мусульманских стран в Саудовской Аравии приводит РИА Новости.

Он сопоставил реакцию Запада на текущую катастрофу в Палестине с реакцией на нападение на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в 2015 году. «Тогда мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же (…) никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести», — посчитал Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент призвал Запад компенсировать палестинцам урон от действий Израиля. А к ООН и Международному уголовному суду (МУС) он обратился с призывом расследовать военные преступления Израиля в Газе.

Ранее Эрдоган заявлял, что если США искренне настроены добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, они должны надавить на Израиль.

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      Антон Похиляк
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