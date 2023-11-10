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10:32, 10 ноября 2023Мир

Эрдоган призвал США надавить на Израиль

Эрдоган: США должны надавить на Израиль для прекращения огня на Ближнем Востоке

Фото: Turkish Presidency / Globallookpress.com

Если Вашингтон искренне настроен добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, он должен надавить на Израиль, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит Anadolu.

По его словам, мир и поддержание правового порядка в регионе невозможен, пока не будет решен израильский вопрос. «Если вы искренне настроены на прекращение огня, окажите давление на Израиль, чтобы он выполнил резолюции ООН», — подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что Турция предпринимает все возможные усилия для того, чтобы остановить конфликт. «Если США станут разделять это же чувство, то остановить Израиль будет еще легче», — заключил он.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с мировыми лидерами. Он отметил, что намерен добиться в Газе режима прекращения огня.

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      Варвара Кошечкина
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