Президент Турции Эрдоган выступит с глобальной инициативой по сектору Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с мировыми лидерами. Об этом, как сообщает газета Hurriyet, он сказал на заседании Партии справедливости и развития (MKYK).

Эрдоган отметил, что намерен добиться в Газе режима прекращения огня. «Я начинаю новую программу по предотвращению преступлений против человечности в Газе. Я буду вести диалог с мировыми лидерами. Я позвоню мировым лидерам. Я встречусь с ними. Я намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с лидерами, президентами и премьер-министрами», — сказал он.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также сообщил, что ведомство планирует встречи Эрдогана с мировыми лидерами.

В конце октября глава МИД Израиля Эли Коэн отозвал дипломатов из Турции, чтобы «провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений Эрдогана.

Перед этим Эрдоган на митинге в поддержку Палестины объявил о намерении Турции объявить Израиль военным преступником. Также глава государства назвал Израиль оккупантом.