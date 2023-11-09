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08:52, 9 ноября 2023Мир

Эрдоган выступит с глобальной инициативой по сектору Газа

Президент Турции Эрдоган выступит с глобальной инициативой по сектору Газа

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с мировыми лидерами. Об этом, как сообщает газета Hurriyet, он сказал на заседании Партии справедливости и развития (MKYK).

Эрдоган отметил, что намерен добиться в Газе режима прекращения огня. «Я начинаю новую программу по предотвращению преступлений против человечности в Газе. Я буду вести диалог с мировыми лидерами. Я позвоню мировым лидерам. Я встречусь с ними. Я намерен запустить глобальную совместную инициативу по сектору Газа с лидерами, президентами и премьер-министрами», — сказал он.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также сообщил, что ведомство планирует встречи Эрдогана с мировыми лидерами.

В конце октября глава МИД Израиля Эли Коэн отозвал дипломатов из Турции, чтобы «провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений Эрдогана.

Перед этим Эрдоган на митинге в поддержку Палестины объявил о намерении Турции объявить Израиль военным преступником. Также глава государства назвал Израиль оккупантом.

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      Анастасия Яланская
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