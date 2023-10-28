Израиль отозвал дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

Глава МИД Израиля Коэн отозвал дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатических представителей страны из Турции, «чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«На фоне резких заявлений Турции я распорядился дипломатическим представителям Израиля в Турции вернуться с целью провести переоценку израильско-турецких отношений», — написал он.

Ранее Эрдоган на многотысячном митинге в поддержку Палестины заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и уже ведется соответствующая работа. Также он назвал Израиль оккупантом.

Турецкий лидер уже не раз критиковал Израиль в связи с его действиями в ходе ближневосточного конфликта. В частности, он отмечал, что постоянные бомбардировки Газы снова нацелены на женщин, детей и невиновных местных жителей. Это углубляет гуманитарный кризис. Поэтому Израиль должен прекратить атаки.