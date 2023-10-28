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18:45, 28 октября 2023Мир

Израиль отозвал дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

Глава МИД Израиля Коэн отозвал дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатических представителей страны из Турции, «чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«На фоне резких заявлений Турции я распорядился дипломатическим представителям Израиля в Турции вернуться с целью провести переоценку израильско-турецких отношений», — написал он.

Ранее Эрдоган на многотысячном митинге в поддержку Палестины заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и уже ведется соответствующая работа. Также он назвал Израиль оккупантом.

Турецкий лидер уже не раз критиковал Израиль в связи с его действиями в ходе ближневосточного конфликта. В частности, он отмечал, что постоянные бомбардировки Газы снова нацелены на женщин, детей и невиновных местных жителей. Это углубляет гуманитарный кризис. Поэтому Израиль должен прекратить атаки.

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      Анастасия Яланская
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