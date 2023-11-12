ВС РФ уничтожили 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад »Сергей Зыбинский заявил, что российские военные группировки «Запад» уничтожили десятки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), минометные расчеты, бронетехнику и беспилотники. Об этом передает РИА Новости.

Зыбинский раскрыл потери ВСУ на купянском направлении и подчеркнул, что они составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 . Украинские военные также лишились трех дронов. Российские также уничтожили 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки.

Кроме того, российские солдаты отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки.

Ранее киевский военный эксперт Олег Стариков заявил о наступлении России у Купянска. «В будущем во всех учебниках военной истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле», — отметил аналитик.