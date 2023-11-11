На Украине заявили о наступлении России у Купянска

Военный эксперт Стариков заявил о серьезном наступлении России у Купянска

Киевский военный эксперт Олег Стариков заявил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут серьезное наступление под Купянском. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

Стариков заявил о серьезном наступлении России у Купянска и подчеркнул, что аналогичные действия наблюдаются и на лиманском направлении.

«Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами. В будущем во всех учебниках военной истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле», — отметил аналитик из Украины.

По мнению эксперта, в ходе спецоперации России на Украине были нарушены доктрины времен Второй мировой войны, а также концепции стран-участниц НАТО, воевавших высокоточным оружием против слабого соперника.

Ранее полковник ВСУ в отставке из «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк признал проблемы Киева на трех направлениях. «Наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — спрогнозировал он.