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01:26, 13 ноября 2023Россия

Медведев назвал главу МОК наследником организатора берлинской Олимпиады

Медведев назвал Баха наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем X назвал главу МОК Томаса Баха наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима.

Таким образом Медведев отреагировал на слова Баха о том, что МОК не будет отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов в мире. Это, по мнению Баха, поможет спорту продолжить нести свою олимпийскую миссию.

Медведев напомнил, что именно глава МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов после начала СВО. Зампред Совбеза иронично назвал Баха мудрым и последовательным человеком, добавив, что «российские спортсмены никогда этого не забудут».

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      Марина Совина
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