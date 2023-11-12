Медведев назвал главу МОК наследником организатора берлинской Олимпиады

Медведев назвал Баха наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем X назвал главу МОК Томаса Баха наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима.

Таким образом Медведев отреагировал на слова Баха о том, что МОК не будет отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов в мире. Это, по мнению Баха, поможет спорту продолжить нести свою олимпийскую миссию.

Медведев напомнил, что именно глава МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов после начала СВО. Зампред Совбеза иронично назвал Баха мудрым и последовательным человеком, добавив, что «российские спортсмены никогда этого не забудут».