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20:50, 12 ноября 2023Спорт

Глава МОК оценил вероятность отмены Олимпийских игр в Париже

Глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада в Париже не будет отменена из-за войн
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Unsplash

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил вероятность отмены Игр 2024 года в Париже. Его слова приводит Inside the Games.

Бах заявил, что Олимпиада не будет отменена. По его мнению, в мире происходит много войн между правительствами и странами, однако спортсмены всегда принимали участие в Олимпиадах, так как это соответствует олимпийской миссии. «Наша миссия — гуманитарная. Людям тоже нужно что-то, что объединит их», — объяснил глава МОК.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

После этого в организации заявили, что рекомендации МОК по отношению к россиянам являются следствием начала спецоперации во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Там подчеркнули, что это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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