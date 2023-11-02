В МОК объяснили разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем

В МОК заявили, что отстранение россиян является следствием нарушения перемирия

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили разницу между отстранением российских спортсменов и ситуацией с израильскими атлетами. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В организации заявили, что рекомендации МОК по отношению к россиянам являются следствием начала СВО во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022. Они подчеркнули, что это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия.

1 ноября в МОК высказались о конфликте Израиля и Палестины. По их мнению, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.