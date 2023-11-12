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21:10, 12 ноября 2023Бывший СССР

На Украине предрекли затяжной конфликт с Россией

Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Селезнев: конфликт на Украине будет долгим

Фото: Radio Free Europe / Reuters

Украинский конфликт затянется, поскольку сейчас у Киева нет ресурсов для возвращения утраченных территорий. Такое мнение высказал бывший руководитель пресс-служб генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент возможность выхода к границам от 1991 года для Украины вызывает сомнения. «Глядя на тенденции в середине страны и в коммуникациях нашего высшего военно-политического руководства с западными партнерами, снова появляются сомнения», — отметил Селезнев. Он выразил уверенность, что конфликт с Россией будет долгим.

Одним из условий Киева для прекращения конфликта является возвращение Украины и России к границам по состоянию на 1991 год. Кроме того, он также настаивает, чтобы российские войска покинули территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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