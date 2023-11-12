Пассажирский поезд из Москвы в Крым остановили из-за угрозы взрыва

Shot: в пассажирском поезде Москва — Симферополь ищут взрывчатку

В пассажирском поезде, следующем в Крым, ищут взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, состав, выдвинувшийся по маршруту из Москвы в Симферополь, остановили на станции Мичуринск-Воронежский в Тамбовской области из-за угрозы взрыва.

Несколько сотен пассажиров вывели на перрон, на месте работают полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб.

Ранее в Рязанской области с рельсов в результате взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда. Предположительной причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц». В результате ЧП помощник машиниста получил незначительные травмы.