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14:47, 12 ноября 2023Силовые структуры

Пассажирский поезд из Москвы в Крым остановили из-за угрозы взрыва

Shot: в пассажирском поезде Москва — Симферополь ищут взрывчатку
СюжетВзрывы в Крыму

В пассажирском поезде, следующем в Крым, ищут взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, состав, выдвинувшийся по маршруту из Москвы в Симферополь, остановили на станции Мичуринск-Воронежский в Тамбовской области из-за угрозы взрыва.

Несколько сотен пассажиров вывели на перрон, на месте работают полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб.

Ранее в Рязанской области с рельсов в результате взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда. Предположительной причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц». В результате ЧП помощник машиниста получил незначительные травмы.

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      Варвара Кошечкина
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