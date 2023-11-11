СК возбудил уголовное дело о теракте после схода поезда с рельсов под Рязанью

СК возбудил уголовное дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Речь идет о статье 205 УК РФ («Террористический акт») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение взрывных устройств»).

В СКР уточнили, что подрыв самодельного взрывного устройства произошел в 07:12 на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост. В результате 19 вагонов поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги, сошли с путей, 15 из них получили повреждения.

Причиненный ущерб устанавливается. Следователи проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Ранее стало известно, что в Рязани ищут двух человек, которые могут быть причастны ко взрыву на железной дороге. Опрошенные следователями свидетели утверждают, что видели двух человек, которые «копались» на месте взрыва за несколько часов до диверсии.

11 ноября в Рязанской области с рельсов в результате взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда. Предположительно, причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц». В результате помощник машиниста получил незначительные травмы. Состав перевозил минеральные удобрения. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.