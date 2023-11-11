Поезд сошел с рельсов после взрыва под Рязанью. Что известно о случившемся?

В Рязанской области после взрыва с путей сошли 19 грузовых вагонов поезда

В Рязанской области рано утром в субботу, 11 ноября, сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на перегоне Рыбное — Блокпост. В результате помощник машиниста получил незначительные травмы, для оказания помощи была вызвана бригада медиков. Угрозы экологии не наблюдается.

Причиной схода вагонов названо вмешательство посторонних лиц

МЖД утверждает, что причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Уточняется, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. «Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань», — пояснили в организации. Кроме того, создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.

Власти прокомментировали сообщения о железнодорожном инциденте

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил информацию о случившемся. Он также уточнил, что состав перевозил минеральные удобрения.

Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента Павел Малков Губернатор Рязанской области

Перед сходом вагонов, предположительно, произошел взрыв

Источник РБК, близкий к МВД России, заявил, что перед сходом вагонов произошел взрыв.

На место выехали следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте. «Следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Похожий случай был зафиксирован в мае текущего года в Крыму

На полуострове произошел взрыв на железной дороге — он прогремел утром 18 мая в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем. Причиной ЧП стало срабатывание взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном.

В результате диверсии было повреждено 50 метров железнодорожного полотна, образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной около двух метров. Очевидцы рассказывали, что незадолго до взрыва заметили у железной дороги подозрительного мужчину.