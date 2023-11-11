Почти 20 вагонов сошли с рельс в российском регионе из-за вмешательства

В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельс 19 вагонов грузового поезда

В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельс 19 вагонов грузового поезда, сообщает Московская железная дорога в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на Рыбное — Блокпост. МЖД утверждает, что причиной стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Также сообщается о пострадавшем машинисте, он получил незначительные травмы.

