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09:24, 11 ноября 2023Россия

Почти 20 вагонов сошли с рельс в российском регионе из-за вмешательства

В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельс 19 вагонов грузового поезда

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельс 19 вагонов грузового поезда, сообщает Московская железная дорога в Telegram-канале.

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на Рыбное — Блокпост. МЖД утверждает, что причиной стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Также сообщается о пострадавшем машинисте, он получил незначительные травмы.

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