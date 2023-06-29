Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Москве

РЖД: шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов рядом со станцией Бирюлево в Москве

В Москве рядом со станцией Бирюлево-Товарная с рельсов сошли шесть вагонов с цементом. Об этом сообщают в РЖД, передает РИА Новости.

«Сегодня в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход шести грузовых вагонов (груз — цемент). Угрозы экологии нет», — заявили в транспортной компании. В РЖД добавили, что людей авария не затронула. Сейчас на месте происшествия ведут работы по ликвидации последствий.

11 июня 15 грузовых вагонов сошли с рельсов под Белгородом. ЧП произошло рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Движение электричек и пригородных поездов пришлось остановить. Причины инцидента не уточнялись.

1 мая глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железной дороги. Инцидент произошел на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча. Грузовой поезд сошел с рельсов в результате работы взрывного устройства. Находившимся рядом людям это не навредило.