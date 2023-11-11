Стало известно о взрыве перед сходом вагонов с рельсов в российском регионе

РБК: перед сходом вагонов с рельсов в Рязанской области произошел взрыв

Перед сходом вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области произошел взрыв. Об этом пишет РБК в Telegram со ссылкой на источник, близкий к МВД.

По словам собеседника издания, инцидент произошел в районе станции Дягилево. В результате с рельсов сошли семь вагонов поезда с минеральными удобрениями.

Также стало известно, что число пострадавших выросло до двух. На месте была оказана медицинская помощь машинисту и его помощнику, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России на своем сайте.

Об аварии стало известно утром 11 ноября. Как сообщила Московская железная дорога, причиной стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы экологии нет.

Ранее на станции Голубичная Улетовского района на Забайкальской железной дороге сошли с путей четыре грузовых вагона. Три из них опрокинулись.