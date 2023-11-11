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17:21, 11 ноября 2023Россия

Стало известно о подозреваемых в подрыве железной дороги под Рязанью

Shot: в Рязани и области ищут двух подозреваемых в подрыве на железной дороге
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: Unsplash

В Рязани и области ищут двух человек, которые могут быть причастны ко взрыву на железной дороге. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

Опрошенные следователями свидетели утверждают, что видели двух человек, которые «копались» на месте взрыва за несколько часов до диверсии. Правоохранители считают, что двое неизвестных заложили под шпалы на станции взрывчатку на расстоянии 10 метров друг от друга. В городе действует план «Перехват» для поимки возможных преступников.

11 ноября в Рязанской области с рельсов в результате взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда. Предположительно, причиной аварии стало «вмешательство посторонних лиц». Помощник машиниста получил незначительные травмы.

Состав перевозил минеральные удобрения. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.

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      Анастасия Шейкина
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