В России предложили разрешить раннее использование маткапитала

«Известия»: в ГД предложили использовать маткапитал на жилье до 3-летия ребенка

В Государственной думе предложили разрешить использование материнского капитала на жилье до того, как ребенку наступит три года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект.

Отмечается, что сейчас досрочно использовать льготные средства можно только на ипотеку. Речь идет о первоначальном взносе, погашении долга и процентах. Инициативой предлагается использовать материнский капитал на любое улучшение жилищных условий до того, как ребенку исполнится три года.

«Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки», — рассказали авторы законопроекта.

Ранее стало известно, что после запуска льготной ипотеки для учителей молодой педагог из столицы сможет оформить ссуду на студию площадью 22-66 «квадратов».