Патриарх Кирилл призвал принять закон о запрете склонения женщин к аборту

Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонения к аборту

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу некоторых российских регионов по запрету склонения женщин к абортам. Его слова приводит ТАСС.

Патриарх посетовал, что число абортов в стране остается на высоком уровне. «Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту», — отметил он.

Глава РПЦ призвал другие субъекты России поддержать данную инициативу и понадеялся на принятие соответствующего федерального закона. По его словам, это особенно актуально для страны в условиях нынешнего демографического кризиса.

«В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно (...) Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи», - уточнил патриарх.

Ранее в ноябре сообщалось, что в российских регионах начали запрещать «склонение к абортам». Впервые в стране такой закон приняли в Мордовии, затем — в Тверской области. В Тамбовской области он внесен в Думу главой региона. Во всех трех субъектах нарушителей будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Так там планируют бороться с низкой рождаемостью.