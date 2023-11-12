Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 12 ноября 2023Россия

Патриарх Кирилл призвал принять закон о запрете склонения женщин к аборту

Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонения к аборту
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу некоторых российских регионов по запрету склонения женщин к абортам. Его слова приводит ТАСС.

Патриарх посетовал, что число абортов в стране остается на высоком уровне. «Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту», — отметил он.

Глава РПЦ призвал другие субъекты России поддержать данную инициативу и понадеялся на принятие соответствующего федерального закона. По его словам, это особенно актуально для страны в условиях нынешнего демографического кризиса.

«В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно (...) Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи», - уточнил патриарх.

Ранее в ноябре сообщалось, что в российских регионах начали запрещать «склонение к абортам». Впервые в стране такой закон приняли в Мордовии, затем — в Тверской области. В Тамбовской области он внесен в Думу главой региона. Во всех трех субъектах нарушителей будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Так там планируют бороться с низкой рождаемостью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган призвал ХАМАС и Израиль к переговорам

      Покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП на ослах

      Стало известно о состоянии госпитализированного народного артиста Соломина

      Белый дом назвал одну из тем беседы Байдена и Си Цзиньпина

      Предсказаны негативные последствия санкций США против российского проекта

      В США заявили о желании Запада избавиться от Украины

      Обвиненный в сбыте наркотиков журналист Голунов получил автономера с числом 228

      Власти Турции опровергли информацию о поставках оружия из Сирии

      Российский самолет со 190 пассажирами приготовился к аварийной посадке

      Движение поездов на путях под Рязанью открыли после теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости