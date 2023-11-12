Покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП на ослах

Эвакуированная из Газы россиянка Татьяна сообщила, что люди добирались на ослах

Россияне, которые покидали сектор Газа, добрались до КПП «Рафах», где проходит переход на территорию Египта, на тележках, запряженных ослами. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

Как сообщила эвакуированная уроженка России Татьяна (фамилия неизвестна), некоторые люди доезжали до места назначения таким способом из-за отсутствия бензина. «Очень сложная ситуация. Я приехала на машине [в сектор Газа], у меня закончился бензин, я не могла вернуться назад», — рассказала она.

Ранее в ноябре представитель КПП «Рафах» подтвердил скорую эвакуацию россиян из Газы. По его словам, всего через КПП будут эвакуированы 594 человека.