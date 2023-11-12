Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 12 ноября 2023Мир

Покинувшие сектор Газа россияне доехали до КПП на ослах

Эвакуированная из Газы россиянка Татьяна сообщила, что люди добирались на ослах

Фото: МЧС РФ

Россияне, которые покидали сектор Газа, добрались до КПП «Рафах», где проходит переход на территорию Египта, на тележках, запряженных ослами. Соответствующую информацию публикует ТАСС.

Как сообщила эвакуированная уроженка России Татьяна (фамилия неизвестна), некоторые люди доезжали до места назначения таким способом из-за отсутствия бензина. «Очень сложная ситуация. Я приехала на машине [в сектор Газа], у меня закончился бензин, я не могла вернуться назад», — рассказала она.

Ранее в ноябре представитель КПП «Рафах» подтвердил скорую эвакуацию россиян из Газы. По его словам, всего через КПП будут эвакуированы 594 человека.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Грузия предсказала «большой взрыв» в Евросоюзе. Какое отношение к этому имеют Украина и Молдавия?

      Премьер Израиля отказался говорить о своей ответственности за вторжение ХАМАС

      В офисе Зеленского оценили предложение отказаться от части территорий

      Гребенщиков заявил о невозможности выступить с концертами в России

      В США отказались оценивать соблюдение Израилем правил ведения войны

      Россиян предупредили об опасной мошеннической схеме во время распродаж

      Преступники инсценировали похищение 10-летней россиянки

      «Динамо» победило «Оренбург» в матче РПЛ

      Врач назвал способы избежать распространенной пикантной проблемы со здоровьем

      Поклонник Сталина российского происхождения 35 часов держал осаду дома в ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости