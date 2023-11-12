Президент Грузии предсказала «большой взрыв» в Евросоюзе

Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ее страна, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно. Об этом она заявила в интервью французскому каналу LCI.

По словам политика, пока тяжело угадать, произойдет ли это в 2030, 2031 или 2029 годах. Однако, предсказала она, такое событие будет новым «большим взрывом».

Ранее в ноябре Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе с выполнением девяти условий. Среди таковых указывается повышение согласованности действий Тбилиси с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза.