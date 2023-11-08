Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Грузии

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить статус кандидата Грузии

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету Европейского союза (ЕС) предоставить Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе с выполнением девяти условий. Об этом пишет РИА Новости.

«Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов», — говорится в заявлении ЕК.

Среди условий, которые называет Еврокомиссия, указывается повышение согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза.

Ранее депутат Европейского парламента Йоханнес Хан заявил, что ЕС внимательно следит за ситуацией вокруг здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и приложит все усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой ситуации.