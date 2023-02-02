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13:42, 2 февраля 2023Бывший СССР

В Евросоюзе пообещали постараться урегулировать ситуацию с Саакашвили

Депутат Европарламента Хан: ЕС приложит усилия для урегулирования ситуации с Саакашвили

Фото: Nina Lyashonok / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) внимательно следит за ситуацией вокруг здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и приложит все усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой ситуации, заявил депутат Европейского парламента Йоханнес Хан. Его слова передает РИА Новости.

«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией вокруг здоровья Михаила Саакашвили, продолжим прилагать дипломатические усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой рискованной ситуации», — сказал Хан.

Накануне Саакашвили завещал похоронить его на Украине. Это произошло в ходе судебного заседания, слово экс-президент Грузии держал на украинском языке.

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